Конор Макгрегор “засвітив” ім’я свого наступного суперника в UFC

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландський боєць змішаних бойових мистецтв Конор Макгрегор “засвітив” у соцмережах ім’я свого наступного суперника.

Ним може стати американський боєць Френкі Едгар, а поєдинок може відбутися у грудні.

“Із днем народження, Френкі. Побачимося в грудні”, - написав Макгрегор у коментарі до посту UFC у Twitter.

У свою чергу Френкі Едгар подякував за привітання зі своїм 38-річчям, а також відзначив, що він вже дав згоду. “Тепер справа за тобою і Даном Вайтом”, - написав у відповідь Едгар.

Нагадаємо, у березні 31-річний екс-чемпіон UFC у напівлегкій і легкій вазі Конор Макгрегор оголосив про завершення кар’єри, про яке пізніше передумав, а також запросив чемпіона WBA і WBO в легкій вазі українського боксера Василя Ломаченка до ММА.

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У жовтні минулого року на UFC 229 ірландський боксер достроково поступився Хабібу Нурмагомедову. Френкі Едгар у своєму останньому бою не зміг відібрати титул у напівлегкій вазі у Макса Холловея на UFC 240 в Едмонтоні.

14 грудня в Лас-Вегасі (США) відбудеться турнір UFC 245.

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