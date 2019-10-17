Конор Макгрегор “засвітив” ім’я свого наступного суперника в UFC
Ним може стати американський боєць Френкі Едгар, а поєдинок може відбутися у грудні.
“Із днем народження, Френкі. Побачимося в грудні”, - написав Макгрегор у коментарі до посту UFC у Twitter.
У свою чергу Френкі Едгар подякував за привітання зі своїм 38-річчям, а також відзначив, що він вже дав згоду. “Тепер справа за тобою і Даном Вайтом”, - написав у відповідь Едгар.
Q: Whose birthday is it!? 🎈— UFC (@ufc) 16 жовтня 2019 р.
A: @FrankieEdgar pic.twitter.com/EqUP2wNrPg
Нагадаємо, у березні 31-річний екс-чемпіон UFC у напівлегкій і легкій вазі Конор Макгрегор оголосив про завершення кар’єри, про яке пізніше передумав, а також запросив чемпіона WBA і WBO в легкій вазі українського боксера Василя Ломаченка до ММА.
У жовтні минулого року на UFC 229 ірландський боксер достроково поступився Хабібу Нурмагомедову. Френкі Едгар у своєму останньому бою не зміг відібрати титул у напівлегкій вазі у Макса Холловея на UFC 240 в Едмонтоні.
14 грудня в Лас-Вегасі (США) відбудеться турнір UFC 245.
Фото: Getty Images