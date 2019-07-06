Майк Тайсон у Києві: бокс, булава і голуби

Легендарний американський боксер став амбасадором ТМ Parimatch.

Усміхнений і дотепний, у чудовій фізичній формі і з жвавим поглядом – таким в Києві побачили колишнього абсолютного чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі Майка Тайсона. Американець, який є рекордсменом книги рекордів Гіннеса і займає почесне місце в Міжнародному залі боксерської слави, прилетів на запрошення ТМ Parimatch, яка зробила його своїм офіційним бренд-амбасадором. 30 червня Тайсону виповнилось 53 роки, він приїхав до України у супроводі рідних – дружини Кікі та сина Аміра.

Напередодні «Залізний Майк» провів невеличке тренування. А вже сьогодні зранку, 6 липня, бадьорий і позитивний, у джинсах і футболці, зустрівся з журналістами у Champion Hall КВЦ «Парковий» в рамках проекту Breakfast with Champions. Нагадаємо, Breakfast with Champions – проект TM Parimatch, в рамках якого спортивні журналісти мають можливість неформально поспілкуватися з легендами світового спорту. Гостями проекту були Тарас Степаненко, Олег Верняєв, Юрій Чебан, Олександр Абраменко.

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Майк Тайсон так прокоментував початок роботи з TM Parimatch: «Своє життя я присвятив і присвячую спорту. Я запрограмований на це. Якщо я не буду займатися, то розтовстію, захворію й помру. Я тренувався при першій-ліпшій можливості: вранці, до навчання, під час, після. Навіть дивлячись телевізор, я займався. В цьому і є сенс. Бути кращим, бути першим. Команда Parimatch – кращі, тому я без сумнівів погодився стати їх бренд-амбасадором. Кращі повинні триматися разом».

«Майк Тайсон – непересічна постать у світовому спорті. В 20 років він став наймолодшим в історії чемпіоном світу з боксу у суперважкій вазі. На його прикладі тисячі дітей обирали спорт і залишали вулицю. Для нас велика честь, що він став послом нашого бренду», - заявив представник ТМ Parimatch Вадим Місюра на початку зустрічі.

«Мені приємно чути, що я надихав багато людей займатися спортом. Особисто для мене таким прикладом був Мухаммед Алі», - розпочав своє спілкування з представниками ЗМІ легендарний боксер. Найрізноманітніші питання посипалися на нього кулеметною чергою – усім було цікаво дізнатися думку та ставлення Майка Тайсона до різноманітних проблем чи подій.

Безперечно, на першому місці були питання про бокс. «Ломаченко - найкращий. Це все, що я можу сказати про цього українського хлопця. Він неймовірний. Але я з ним, на жаль, не знайомий. Про перспективи Усика в суперважкій вазі поки не можу нічого сказати. Номер один у суперважкій вазі? Деонтей Вайлдер», - відповів Тайсон.

На його думку, сучасний класичний бокс потребує змін і реформ, аби конкурувати з неймовірним прогресом нового явища у спорті – змішаних єдиноборств ММА. «Така зірка ММА, як Конор Макгрегор вже давно перетворився на надзвичайно успішного бізнесмена. Хоча він ще не все довів в спорті і ми всі чекаємо на його нові бої», - заявив Тайсон. Нагадаємо, що у лютому 2019 року саме Конор Макгрегор став першим світовим амбасадором ТМ Parimatch.

Протягом свого життя Майк Тайсон гідно подолав чимало труднощів – поразки на рингу, скандали, згубні звички. Він і не приховує, що завжди намагався залишатися самим собою і ніколи не прагнув подобатись усім. На питання про те, що Тайсон посідає у символічному списку поганих хлопців у спорті лише третє місце, Майк відповів з притаманним йому гумором: «Я лише третій? А хто перший? Уругвайський футболіст Луїс Суарес? Я не знаю цього хлопця. Він теж кусався? Я не впевнений, що його штрафували на три мільйони доларів за це (Тайсон згадав про скандальний епізод під час його бою 1997 року проти Евандера Голіфілда, тоді він відкусив супернику шматок вуха – Укрінформ). Коли наступного разу складатимете такий список, я повинен бути на першому місці».

Звісно, українські журналісти не могли оминути тему найпопулярнішого виду спорту в нашій країні – футболу. З’ясувалося, що Тайсон великий фанат англійських клубів «Арсенал» і «Челсі», а збірну Бразилії він вважає найкращою командою в світі. До речі, свого тезку – бразильського футболіста «Шахтаря» Тайсона він впізнав одразу ж, щойно йому запропонували відгадати зображення гравця на одному з трьох фото.

Своє життя сьогодні американець присвячує родині та різноманітним благодійним проектам. Тайсон пише книги, знімається в кіно, веде бізнес, багато подорожує. Водночас, йти шляхом Віталія Кличка та Арнольда Шварценеггера і робити кар’єру політика він не збирається. «Коли ти стаєш політиком, ти розпиляєш свою увагу та сили на безліч проблем і завдань. Я ж не хочу втрачати свою індивідуальність і підлаштовуватись під чужі правила гри», - пояснив Майк Тайсон.

В Україні «Залізний Майк» не вперше і не приховує, що йому тут дуже подобається. «Люблю Україну, вона просто чудова», - зізнається американець, який під час прес-конференції був у захопленні від символічного подарунку – копії булави Богдана Хмельницького. Незважаючи на щільний графік (автограф-сесія, зйомки промо-роликів для ТМ Parimatch), Тайсона планує привезти на згадку про Україну не лише гарні враження. Не виключено, що у Києві Майк поповнить свою численну колекцію домашніх голубів, яких у нього вже понад 3 тисячі.

Святослав Василик, Київ

Фото: ТМ Parimatch