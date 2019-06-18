Тайсон Ф’юрі на півдорозі до реваншу з Вайлдером - промоутер

Френк Воррен, промоутер лінійного чемпіона в суперважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі, поділився подальшими планами свого підопічного після перемоги над Томом Шварцом.

Френк Воррен, зокрема, зазначив, що вважає Тайсона Ф’юрі самим технічним супертяжем за останні 25 років і він на півдорозі до реваншу з Деонтеєм Вайлдером.

“Наступний бій Тайсона пройде в Нью-Йорку і суперником стане хтось з п'ятірки кращих. Ми знаходимося на півдорозі до реваншу з Вайлдером. Вайлдер - Ф'юрі (2) - це найграндіозніша подія в світі боксу за останні кілька років. Вайлдер, на мій погляд, є найсильнішим панчером-суперважкоатлетом за останні 25 років, а Ф'юрі - самий технічний супертяж, якого я бачив за цей час. Я впевнений, що Ф'юрі і Вайлдер з нетерпінням чекають реваншу.

Ф'юрі - кращий важкоатлет у світі. Йому всього лише 30 років, він продовжує прогресувати. Протягом наступних чотирьох боїв він тільки зміцнить свою спадщину і буде визнаний кращим супертяжем свого покоління”, - цитує Воррена XSPORT.

Нагадаємо, днями британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі нокаутував в Лас-Вегасі (США) досі непереможеного німецького боксера Тома Шварца. Ф'юрі здобув впевнену перемогу технічним нокаутом у другому раунді. Після бою “Циганський король” пообіцяв відібрати пояс WBC, який належить Деонтею Вайлдеру.

Бій з Деонтеєм Вайлдером відбувся в ніч на 2 грудня 2018 року в Лос-Анджелесі. Ф'юрі побував у нокдауні в 9-му і в 12-му раундах. У підсумку за очками роздільним рішенням суддів вийшла нічия.

Фото: BoxingScene