Тайсон Ф'юрі нокаутував Шварца

Британець чекає на бій проти Деонтея Вайлдера.

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі нокаутував в Лас-Вегасі досі непереможеного німецького боксера Тома Шварца. Про це повідомляє Укрінформ.

Ф'юрі здобув впевнену перемогу технічним нокаутом в 2-му раунді. Рефері зупинив поєдинок після того, як британець відіслав Шварца в нокдаун і затиснув німця біля канатів.

Після поєдинку Ф'юрі очікувано викликав на реванш Деонтея Вайлдера.

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Нагадаємо, чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем Далакян захистив свій титул в бою з претендентом Саравутом Таворнхамом з Таїланду. Українець переміг суперника в 10-у раунді технічним нокаутом.