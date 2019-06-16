Брієдіс і Дортікос вийшли у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії

Обидва фіналісти здобули дострокові перемоги.

Латвійський боксер Майріс Брієдіс вийшов у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), перемігши поляка Кшиштофа Гловацького. Про це повідомляє Укрінформ.

Півфінальний бій у важкій ваговій категорії відбувся в столиці Латвії, Ризі. У другому раунді Брієдіс двічі змусив Гловацького втратити рівновагу і лише гонг врятував того від нокауту. У третьому раунді латвійський боксер впевнено завершив поєдинок технічним нокаутом, здобувши пояс чемпіона світу за версією WBO.

Читайте також: Далакян нокаутував Таворнхама і захистив чемпіонський титул

Суперником Брієдіса у фіналі буде кубинський боксер Юньєр Дортікос, який переміг американця Ендрю Табіті в першому півфінальному поєдинку WBSS. У десятому раунді кубинець відправив суперника в нокаут. Дортікос завоював пояс чемпіона світу IBF, який раніше належав українцю Олександру Усику.