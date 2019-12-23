UFC: квитки на бій Макгрегора проти Серроне розійшлися за один день
Укрінформ
Квитки на бій Конор Макгрегор - Дональд Серроне, який стане головною подією турніру UFC 246, розійшлися за один день.
Прибуток склав 10 мільйонів доларів. Про це повідомив спортивний журналіст Кевін Іоле у своєму Twitter.
“Квитки на турнір UFC 246 розпродані у перший день. Прибуток - 10 мільйонів доларів”, - йдеться в повідомленні.
Per @danawhite #UFC246 sold out @TMobileArena on first day on sale. Gate of $10 million.— Kevin Iole (@KevinI) 21 грудня 2019 р.
Турнір UFC 246, який стане першим для 31-річного ірландського бійця Конора Макгрегора після жовтня, відбудеться 18 січня в Лас-Вегасі (США). У жовтні він програв росіянину Хабібу Нурмагомедову бій за титул UFC у легкій вазі. Американський боєць Дональд Серроне у свою чергу програв два останні свої бої: Тоні Фергюсону (в червні) і Джастіну Гетжи (у вересні).
Фото: fightnews.info