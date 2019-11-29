Макгрегор у січні проведе бій проти Серроне - ЗМІ

Легендарний ірландський боєць UFC Конор Макгрегор у січні 2020 року проведе поєдинок проти американця Дональда Серроне.

За інформацією американського телеканалу ESPN, повернення колишнього чемпіона UFC до октагону відбудеться 18 січня в Лас-Вегасі (США) в рамках шоу UFC 246. Про це повідомляє Sport Arena.

Конор Макгрегор свій останній бій провів у жовтні минулого року, коли програв росіянину Хабібу Нурмагомедову поєдинок за звання чемпіона UFC у легкій вазі.

За бійку, яку влаштували бійці та їх команди після поєдинку, Макгрегор отримав покарання у вигляді дискваліфікації на 6 місяців і штраф на суму 50 тисяч доларів.

Дональд Серроне програв у двох останніх боях: проти Тоні Фергюсона в червні й Джастіна Гетжі у вересні.

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Нагадаємо, у жовтні легендарний боєць UFC 31-річний Конор Макгрегор вперше відвідав Україну за ексклюзивним запрошенням бренду Parimatch, офіційним амбассадором якого він є з лютого цього року. 22 жовтня в Champion Hall КВЦ “Парковий” відбулася прес-конференція з Макгрегором, а пізніше титулований спортсмен відвідав у Києві турнір зі змішаних єдиноборств (MMA) серед дітей.

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