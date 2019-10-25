У Києві Макгрегор відвідав дитячий турнір з MMA

«Сила - це завжди велика відповідальність», - сказав Макгрегор.

Турнір зі змішаних єдиноборств (MMA) серед дітей відбувся в Києві. Захід організували UF MMA і Parimatch Foundation. Головною несподіванкою для дітей стала зустріч з легендою ММА - ірландським бійцем Конором Макгрегором, повідомляє Укрінформ.

Забезпечення здоров'я та благополуччя дітей є одним з пріоритетних напрямків роботи Parimatch Foundation. Саме тому турнір ММА покликаний популяризувати спорт в дитячому середовищі та розкрити потенціал кожного спортсмена.

Сьогодні змішані бойові мистецтва стають все більш популярними в сучасному світі. У дитячому турнірі змагалося понад 30 юних спортсменів від 11 до 13 років. Діти змагалися з відмінним бойовим настроєм і проявили максимальну волю до перемоги.

Великим сюрпризом для дітей стала мотиваційна зустріч зі спортсменом світового рівня, справжньою легендою ММА Конором Макгрегором.

Титулований боєць привітав учасників і відповів на їхні запитання. Зокрема, Конор розповів про свої перші змаганнях і про складнощі, які загартували характер Конора і допомогли йому стати тим, ким він є сьогодні.

«Сила - це завжди велика відповідальність. Відповідальність полягає в тому, щоб прищепити нашим дітям розуміння гуманістичних цінностей, рівності і поваги до всіх», - зазначив на зустрічі Конор Макгрегор.

«Для Parimatch Foundation дуже важливим є створення умов для спортивного і емоційного розвитку дітей і спорт в цьому плані є незамінним. Впевнена, що такі зустрічі зі справжніми легендами стануть кращою мотивацією для дітей», - прокоментувала подію президент Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

Організатори планують проведення подібних турнірів і в інших містах України.