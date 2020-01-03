Кожний влучний удар Мейвезера приніс боксеру $500 тисяч

Найбагатший боксер світу 42-річний Флойд Мейвезер за останні 10 років заробляв майже 500 000 доларів за кожний свій влучний удар.

Про це повідомляє Footballua.tv.

“Раніше в Forbes підрахували, що загальний заробіток 42-річного Мейвезера за цей період склав 915 млн доларів. Боксер провів 10 поєдинків, завдавши в них 4270 ударів, з яких 1833 удару досягли мети. Таким чином, кожен успішний удар приносив Мейвезеру 499 181 долар 67 центів”, - йдеться в повідомленні.

Свій останній поєдинок найбагатший боксер світу провів ще в серпні 2017 року, коли переміг технічним нокаутом в десятому раунді колишнього чемпіона UFC у двох дивізіонах ірландського бійця Конора Макгрегора.

Останнім часом піднімається питання про його повернення на ринг, зокрема, планується проведення повторного бою з Макгрегором. Президент UFC Дана Вайт повідомив, що готовий організувати цей бій і що переговори знаходяться в активній стадії.

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