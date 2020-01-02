Реванш між Макгрегором і Мейвезером може відбутися восени — президент UFC

Президент UFC Дана Вайт готовий організувати реванш між екс-чемпіоном світу ірландським бійцем Конором Макгрегором і американським боксером Флойдом Мейвезером.

Дана Вайт, зокрема, повідомив, що переговори знаходяться в активній стадії.

“Ми вже ведемо переговори. Найімовірніше, ми вирішимо питання з Флойдом на осінь. Поєдинок може бути як за правилами боксу, так і за правилами змішаних єдиноборств. На такі поєдинки великий ажіотаж. Перший бій Флойда і Конора став великою подією. Чому б не спробувати організувати щось подібне знову?”, - передає слова Вайта Sport Arena.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Флойд Мейвезер оголосив про завершення кар'єри, але вже через кілька днів анонсував своє повернення у великий спорт. Пізніше Вайт заявив, що домовився з Мейвезером про проведення бою в жовтні або грудні. Останнім боєм в професіональній кар'єрі Мейвезера залишається переможний поєдинок із зіркою UFC Конором Макгрегором в серпні 2017 року.

Конор Макгрегор наразі готується до поєдинку з американцем Дональдом Серроне, який відбудеться 18 січня в Лас-Вегасі (США) на турнірі UFC 246 і стане першим для 31-річного ірландського бійця після жовтня 2018 року. Тоді він програв росіянину Хабібу Нурмагомедову бій за титул UFC у легкій вазі.

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