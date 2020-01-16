Футболісти “Динамо” у Туреччині розпочали підготовку до весняної частини сезону

Футболісти київського клубу “Динамо” на зборі в Туреччині розпочали підготовку до весняної частини сезону.

Із сьогоднішнього дня команда Олексія Михайличенка тренуватиметься у дворазовому режимі. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

Під час ранкової сесії, перед тестом на швидкість і основною роботою, динамівці провели ретельну розминку.

Як повідомлялося, 15 січня футболісти київського "Динамо" вирушили на перший навчально-тренувальний збір до турецького міста Белек. Наставник киян Олексій Михайличенко взяв із собою 29-х гравців. На першому зборі, який триватиме до 28 січня, динамівці проведуть шість контрольних поєдинків.

Другий навчально-тренувальний збір столичних футболістів також пройде у Туреччині 2-16 лютого.