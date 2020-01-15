Суперліга Паріматч: «Дніпро» готується вийти у лідери

За перше місце в чемпіонаті ведуть боротьбу «Дніпро», «Хімік» та «Прометей».

Майбутня серія матчів в Суперлізі Паріматч приготувала для уболівальників кілька цікавих протистоянь. І оскільки боротьба в чемпіонаті триває дуже щільна, важко виділити окрему зустріч. Більшість команд, як і раніше, претендують на високі місця в турнірній таблиці і тому намагаються досягти максимального результату в кожному матчі.

Оскільки «Дніпро» цього тижня проведе дві гри, а «Прометей» і «Хімік» тільки по одній – у дніпрян є відмінна нагода одноосібно очолити таблицю. Поки ж у команд рівна кількість очок , по 27. Завдання не з легких, якщо врахувати, що свої матчі «Дніпро» зіграє на виїзді.

«Хімік» очікує візит в гості до «Одеси», де чемпіони України минулого разу поступилися. А новачок елітного дивізіону «Прометей» прийматиме вдома «Миколаїв», який він в цьому сезоні вже двічі без проблем обіграв.

Непроста гра очікує «Черкаських Мавп». Їм доведеться зустрітися з «Харківськими Соколами». У цієї команди в Суперлізі Паріматч поки що лише одна перемога, саме над «Черкаськими Мавпами». У ще одному матчі підопічні Максима Міхельсона змогли вирвати перемогу лише в овертаймі. Так що «Харківські Соколи» зберігають за собою статус незручного суперника для «Черкаських Мавп».