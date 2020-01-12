Суперліга: «Черкаські Мавпи» обіграли «Миколаїв»

Клуб з Черкас здобув восьму перемогу в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Черкаські Мавпи» обіграли вдома «Миколаїв» 97:87. Про це повідомляє Укрінформ.

В Черкасах в першій половині гри «Мавпи» відірвались в рахунку на 14 очок і в подальшому господарі втримали перевагу. 97:87 – 8-а перемога в сезоні «Черкаських Мавп».

Лідирує в чемпіонаті «Прометей» - 27 (16). На другому місці «Дніпро» - 27 (15). «Хімік» на третьому місці – 27 (16).

Нагадаємо, 11 січня в баскетбольній Суперлізі «Хімік» обіграв вдома «Дніпро» 101:91, «Одеса» перемогла на власному майданчику «Харківських Соколів» 75:63, а «Прометей» вдома дотиснув «Запоріжжя» 105:95.