Суперліга: «Хімік» обіграв лідера чемпіонату

Клуб з Южного піднявся на друге місце.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Хімік» обіграв вдома «Дніпро» 101:91. Про це повідомляє Укрінформ.

В Южному чинний чемпіон на класі зумів обіграти лідера чемпіонату – «Дніпро». 101:91 – 11-а перемога в сезоні «Хіміка». Найрезультативніші гравці матчу: Льюїс Салліван (22) – «Хімік», Джаред Террелл (23) – «Дніпро».

Сьогодні в Суперлізі зіграють також ще два матчі: «Одеса» - «Харківські Соколи» і «Прометей» - «Запоріжжя».

Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 27 (15). На друге місце піднявся «Хімік» - 27 (16). «Прометей» на третьому місці – 25 (15).

Нагадаємо, 10 січня в баскетбольній Суперлізі «Київ-Баскет» обіграв вдома «Миколаїв» 96:91.