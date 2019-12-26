Суперліга: «Київ-Баскет» програв вдома «Дніпру»

Команда з Дніпра здобула 11-у перемогу в сезоні і піднялась на друге місце.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Київ-Баскет» поступився вдома одному з лідерів чемпіонату – «Дніпру» 81:86. Про це повідомляє Укрінформ. Після впевненої перемоги над «Прометеєм», «Київ-Баскет» програв на своєму майданчику іншій команді з лідируючої трійки – «Дніпру» 81:86. Найрезультативніший гравець матчу: Кирило Фесенко (28) – «Дніпро». Читайте також: Суперліга: «Дніпро» обіграло «Миколаїв» Лідирує в чемпіонат «Прометей» - 25 очок (15 матчів). «Дніпро» на 2-у місці – 24 (13). «Хімік» посідає 3-е місце – 23 (14). Нагадаємо, 22 грудня «Київ-Баскет» здобув восьму перемогу в сезоні, обігравши на виїзді «Прометей» 88:74.