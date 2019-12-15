Суперліга: «Дніпро» обіграло «Миколаїв»
Укрінформ
Квентін Петерсон встановив новий рекорд результативності в цьому сезоні – 48 очок.
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Дніпро» переміг на своєму майданчику «Миколаїв» 94:87, а лідер гостей Квентін Петерсон встановив новий рекорд сезону. Про це повідомляє Укрінформ.
«Дніпро» здобув десяту перемогу в сезоні, обігравши вдома «Миколаїв» 94:87. Найрезультативніший гравець матчу: Квентін Петерсон (48) – «Миколаїв».
Лідирує в чемпіонат «Прометей» - 23 очка (13 матчів). «Дніпро» піднявся на 2-е місце – 22 (12). «Хімік» посідає 3-е місце – 21 (13).
Нагадаємо, 14 грудня «Хімік» переміг на своєму майданчику «Запоріжжя» 92:84. А лідер чемпіонату – «Прометей» поступився «Одесі» 79:81.