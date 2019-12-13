Суперліга: «Харківські Соколи» програли вдома «Миколаєву»

В поєдинку аутсайдерів перемогла команда з Миколаєва.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Харківські Соколи» поступилися на своєму майданчику «Миколаєву» 98:100. Про це повідомляє Укрінформ.

Новачок Суперліги - «Харківські Соколи» зазнав 12-ї поразки в 13 матчах. Клуб з Харкова лише на останніх секундах гри програв вдома «Миколаєву» - 98:100. Найрезультативніший гравець матчу: Квентін Петерсона (39) – «Миколаїв».

«Миколаїв» здобув четверту перемогу в сезоні, набрав 15 очок і залишився на передостанньому 8-у місці в турнірній таблиці. Лідирує в чемпіонат «Прометей» - 22 очка (12 матчів). «Дніпро» посідає 2-е місце – 20 (11). «Хімік» посідає 3-е місце – 19 (12).

Нагадаємо, 12 грудня новачок Суперліги – «Прометей» переміг на виїзді чинного чемпіона – «Хімік» 93:84.