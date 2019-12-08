Суперліга: «Запоріжжя» і «Хімік» здобули перемоги

Запорізький клуб здобув четверту перемогу в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Харківських Соколів» 102:87, а «Черкаські Мавпи» програли вдома «Хіміку» 74:81. Про це повідомляє Укрінформ.

Сьогодні в регулярному чемпіонаті Суперліги заплановано чотири матчі. «Запоріжжя» впевнено обіграло вдома «Харківських Соколів» 102:87. Найрезультативніший гравець матчу: Лью Столлворт (23) – «Запоріжжя».

«Черкаські Мавпи» вдома програли «Хіміку» 74:81. Найрезультативніший гравець матчу: Айзея Вільямс і Льюїс Салліван (по 20) – «Хімік».

Також сьогодні зіграють ще два поєдинки. «Прометей» вдома приймає «Дніпро». А «Київ-Баскет» на своєму майданчику зіграє з «Одесою».

Лідирує в чемпіонат «Прометей» - 19 очок (10 матчів). «Дніпро» посідає 2-е місце – 18 (10). «Хімік» піднявся на 3-е місце – 18 (11).

Нагадаємо, 6 грудня «Дніпро» переміг на виїзді «Запоріжжя» 94:81, «Черкаські Мавпи» вдома обіграли «Одесу» 92:76, «Київ-Баскет» на своєму майданчику впевнено переміг «Хімік» 91:56, а «Прометей» вдома розгромив «Харківських Соколів» 114:77.