Суперліга: «Дніпро» перемогло «Черкаських Мавп» і догнало лідера

«Київ-Баскет» здобув четверту перемогу в сезоні, обігравши «Харківських Соколів».

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Дніпро» вдома обіграло «Черкаських Мавп» 82:70. Про це повідомляє Укрінформ.

«Дніпро» продовжило переможну серію в Суперлізі, здобувши четверту перемогу поспіль. Проти «Черкаських Мавп» господарі вже в першій чверті зробили відрив у 17 очок. В подальшому «Дніпро» втримав перевагу і переміг – 82:70.

В іншому матчі ігрового дня аутсайдери ліги – «Харківські Соколи» програли на своєму майданчику «Київ-Баскет» - 68:76.

«Дніпро» піднялось на друге місце в турнірній таблиці, набравши 15 очок після 8 матчів. А лідирує в Суперлізі «Прометей», в активі новачка теж 15 очок.

Нагадаємо, 28 листопада «Миколаїв» вдома обіграв «Запоріжжя» 96:81.