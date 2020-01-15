Малиновський віддав гольовий пас, «Аталанта» вилетіла з Кубка Італії

Команда українського півзахисника програла «Фіорентині».

Український півзахисник Руслан Малиновський віддав гольовий пас за «Аталанту» в матчі 1/8 фіналу Кубка Італії проти «Фіорентини» (1:2). Про це повідомляє Укрінформ.

В гостьовому матчі проти «Фіорентини» Руслан Малиновський вийшов на поле у стартовому складі. На 67-й хвилині український півзахисник віддав гольовий пас на Ілічича, який зробив рахунок нічийним 1:1.

З 70-ї хвилини «Фіорентина» грала у меншості (вилучили Песселью), але зуміла забити переможний м’яч (Лірола). 2:1 – «Фіорентина» перемогла і вийшла у чвертьфінал Кубка Італії.

В цьому сезоні Малиновський відіграв за «Аталанту» в 23 матчах, в його активі 3 голи і 3 результативні передачі.