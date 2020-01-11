Малиновський допоміг «Аталанті» зіграти внічию з «Інтером»

Українець заробив пенальті, але одинадцятиметровий не реалізували.

Український півзахисник Руслан Малиновський зіграв за «Аталанту» в матчі 19-го туру чемпіонату італійської Серії А проти «Інтера» (1:1). Про це повідомляє Укрінформ.

В гостьовому матчі проти «Інтера» Руслан Малиновський вийшов на поле на 53-й хвилині, замінивши Сапату. На той момент господарі вигравали 1:0 після голу Мартінеса. Активна гра українця посприяла тому, що гості зрівняли рахунок на 75-й хвилині (Госенс).

На 88-й хвилині Малиновський заробив пенальті, але удар Мюріеля парирував воротар «Інтера» Ханданович.

В цьому сезоні Малиновський відіграв за «Аталанту» в 22 матчах, в його активі 3 голи і 2 результативні передачі.

Після 19-и турів «Аталанта» набрала 35 очок і посідає 5-е місце в Серії А. Лідирує в чемпіонаті «Інтер», який набрав 46 очок.