Бесєдін не визнає своєї вини у допінговій справі

23-річний нападник київського футбольного клубу “Динамо” і збірної України Артем Бесєдін не визнає свої вини у вживанні заборонених препаратів.

Про це повідомляє Sport.ua.

“За нашою інформацією, форвард “Динамо” Артем Бесєдін, який підозрюється у вживанні заборонених препаратів, не визнає своєї провини. Проба A, взята після матчу Ліги Європи, дала позитивний результат на вживання деяких заборонених речовин. Не виключено, що гравець наполіг на розтині проби Б”, - йдеться в повідомленні.

Підсумкове рішення УЄФА має винести до 19-го січня. У гіршому випадку українському футболісту загрожує 4 роки дискваліфікації.

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Як повідомлялося, Артем Бесєдін провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти “Мальме” (3:4). При цьому невідомо, на вживанні яких заборонених речовин попався форвард.

УЄФА відсторонив гравця від футбольної діяльності на 30 днів. “Динамо” вирушило на тренувальний збір до Туреччини без нього.

Фото: fcdynamo.kiev.ua