УЄФА розгляне справу Бесєдіна після 6 січня
Укрінформ
Нападнику «Динамо» і збірної України загрожує дискваліфікація за провалений допінг-тест.
УЄФА розгляне справу нападника «Динамо» Артема Бесєдіна після 6 січня, повідомляє Sport.ua.
За даними джерела, про це офіційним листом повідомили Українську асоціацію футболу.
Бесєдін провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти «Мальме» (3:4). При цьому невідомо на вживанні яких заборонених речовин попався форвард. УЄФА відсторонив гравця від футбольної діяльності на 30 днів.
У нинішньому сезоні Бесєдін зіграв за «Динамо» в 23 матчах у всіх турнірах. В його активі 8 голів і одна результативна передача.