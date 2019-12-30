УЄФА розгляне справу Бесєдіна після 6 січня

Нападнику «Динамо» і збірної України загрожує дискваліфікація за провалений допінг-тест.

УЄФА розгляне справу нападника «Динамо» Артема Бесєдіна після 6 січня, повідомляє Sport.ua.

За даними джерела, про це офіційним листом повідомили Українську асоціацію футболу.

Бесєдін провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти «Мальме» (3:4). При цьому невідомо на вживанні яких заборонених речовин попався форвард. УЄФА відсторонив гравця від футбольної діяльності на 30 днів.

У нинішньому сезоні Бесєдін зіграв за «Динамо» в 23 матчах у всіх турнірах. В його активі 8 голів і одна результативна передача.