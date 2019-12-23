“Динамо” повернуло з оренди Назарія Русина
“Динамо” скористалося опцією дострокового повернення футболіста. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.
“Поки “Динамо” чекає на рішення питання про ситуацію з Артемом Бесєдіним, клуб скористався опцією дострокового повернення футболіста, і Назарій поїде на зимові збори з першою командою”, - йдеться в повідомленні.
Назарій Русин виступав у складі “Зорі” з початку нинішнього сезону і відіграв за команду в 14 матчах у чемпіонаті України, забив 5 м'ячів. Також футболіст відзначився двома голами у 3 матчах кваліфікації Ліги Європи.
Нагадаємо, відпустка у київського клубу завершиться 10 січня. 15 січня підопічні Олексія Михайличенка вирушать на перший зимовий збір до Туреччини, який триватиме два тижні - до 28 січня.
Футболісти "Динамо" у першій частині сезону припинили виступи в Лізі Європи, де фінішували третіми в групі. В українській Прем’єр-лізі кияни наразі посідають 2 місце.
Фото: facebook/fcdynamoua