“Динамо” повернуло з оренди Назарія Русина

Нападник київського футбольного клубу “Динамо” Назарій Русин, який останні півроку виступав на правах оренди за луганську “Зорю”, повертається до команди.

“Динамо” скористалося опцією дострокового повернення футболіста. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

“Поки “Динамо” чекає на рішення питання про ситуацію з Артемом Бесєдіним, клуб скористався опцією дострокового повернення футболіста, і Назарій поїде на зимові збори з першою командою”, - йдеться в повідомленні.

Назарій Русин виступав у складі “Зорі” з початку нинішнього сезону і відіграв за команду в 14 матчах у чемпіонаті України, забив 5 м'ячів. Також футболіст відзначився двома голами у 3 матчах кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, відпустка у київського клубу завершиться 10 січня. 15 січня підопічні Олексія Михайличенка вирушать на перший зимовий збір до Туреччини, який триватиме два тижні - до 28 січня.

Футболісти "Динамо" у першій частині сезону припинили виступи в Лізі Європи, де фінішували третіми в групі. В українській Прем’єр-лізі кияни наразі посідають 2 місце.

Фото: facebook/fcdynamoua