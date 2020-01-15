Хачеріді у складі брестського “Динамо” провів перше тренування 2020 року

Український захисник брестського футбольного клубу “Динамо” Євген Хачеріді разом із командою провів перше тренування 2020 року.

У жовтні минулого року 32-річний ексфутболіст збірної України підписав із білоруським клубом контракт, який розрахований на 2 роки і почав діяти з 1 січня.

Відео першого тренування команди після відпустки, на якому тренерський штаб представив новачків, зокрема, і Євгена Хачеріді:

Нагадаємо, що у брестському “Динамо” також грають українці Артем Мілевський та Олександр Нойок. Наступного понеділка, 20 січня, команда вирушить на перший передсезонний тренувальний збір до Туреччини.

Новий сезон у чемпіонаті Білорусі стартує у березні.