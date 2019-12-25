Київське «Динамо» зіграє в Туреччині з командою Мілевського

Загалом кияни запланували 8-9 товариських матчів на двох зимових зборах в Туреччині.

Став відомий один з суперників «Динамо» на тренувальних зимових зборах в Туреччині. 27 січня київський клуб зустрінеться з «Динамо» (Брест), повідомляє сайт білоруського клубу.

За «Динамо» (Брест) виступають українські футболісти Артем Мілевський, Євген Хачеріді, Олексій Хобленко і Олександр Нойок. Білоруський клуб в сезоні 2019 року виграв внутрішній чемпіонат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольний матч з брестським клубом також проведе «Маріуполь».