Євген Хачеріді підписав контракт із брестським “Динамо”

Український захисник Євген Хачеріді став гравцем білоруського футбольного клубу “Динамо” із міста Брест.

Контракт 32-річного ексфутболіста збірної України з “Динамо” розрахований на 2 роки. Про це повідомляє пресслужба брестського клубу.

“Захисник збірної України Євген Хачеріді поповнить склад "Динамо-Брест". Контракт почне діяти з 1 січня 2020 року до кінця 2021 року”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 2007-го по 2018 роки контракт Євгена Хачеріді належав київському "Динамо", після чого футболіст перейшов до грецького ПАОКа. Минулого сезону він відіграв за грецький клуб лише 11 матчів у всіх турнірах.

Влітку Євген Хачеріді залишив ПАОК. Повідомлялося, що український центральний захисник мав бажання продовжити кар’єру в українському клубі й був близький до підписання контракту з київським "Динамо".