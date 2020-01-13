Українські футзалістки з перемоги стартували на турнірі у Львові

Після невеликого тренувального збору жіноча збірна України з футзалу розпочала виступ на домашніх змаганнях.

Підопічні Олега Шайтанова вчора, 12 січня, провели перший матч групового етапу Lviv Freedom Cup, в якому здолали команду Угорщини. Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу України.

Поєдинок Україна — Угорщина у групі А завершився з рахунком 5:1 (1:0).

Сьогодні українська команда матиме день відпочинку, а 14 січня зіграє проти збірної Фінляндії. Матчі за 3, 5 місце і фінал відбудуться 15 січня.

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Загалом участь у змаганнях у Львові беруть шість збірних: до групи А увійшли Україна, Угорщина, Фінляндія, групу В представляють Чехія, Італія, Словаччина.

Фото: АФУ