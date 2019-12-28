Наставник збірної України викликав 16 футзалісток для участі у Lviv Freedom Cup

Став відомий склад збірної України з футзалу для участі у міжнародному турнірі Lviv Freedom Cup, який пройде 12 — 15 січня у Львові.

Україну на змаганнях у Львові представлятимуть 16 футзалісток, повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України. До складу збірної України з футзалу увійшли:

воротарі - Вікторія Сагайдачна, Вікторія Кислова;

універсали - Анастасія Кліпаченко, Альона Кирильчук, Ірина Дубицька, Олена Павленко, Юлія Шевченко, Юлія Дударчук, Яна Дичко, Христина Єрьоменко, Юлія Титова, Анна Сидоренко, Анна Шульга, Ксенія Гриценко, Юлія Форсюк, Анна Прокопенко. Підопічні Олега Шайтанова стануть одними з шести учасників турніру. До групи А увійшли Україна, Угорщина, Фінляндія. Групу В представлятимуть Чехія, Італія, Словаччина. Читайте також: Футзалістки збірної України забили 8 м'ячів Словаччині у другому спарингу Розклад матчів збірної України

12 січня. Україна – Угорщина (19.15)

14 січня. Україна – Фінляндія (14.45) Матчі за 3, 5 місце і фінал відбудуться 15 січня. Фото: УАФ