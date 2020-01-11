Біатлон: норвежці виграли естафету Кубка світу, Україна - десята

Чоловіча збірна Норвегії фінішувала першою в естафеті 4х7,5 км на четвертому етапі Кубка світу в Обергофі (Німеччина).

Норвежці показали час 1 година 19 хвилин 32,3 секунди і припустилися 10 промахів на вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.

Команда виступала у такому складі: Ларс-Гельге Біркеланн Эрленн Бьонтегорд, Йоганнес Дале та Ветле-С'ястад Крістіансен.

Другими на фініші були французи (4,4 секунди відставання, 8 промахів), третіми - представники Німеччини (48,2, 16).

Збірна України (Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко і Сергій Семенов) посіла 10-те місце. Відставання від переможців - 3 хвилини 33,1 секунди, 12 промахів.

Загалом у гонці взяли участь 26 команд.

Завершиться етап Кубка світу в Обергофі 12 січня масстартами у жінок та чоловіків - відповідно на 12,5 та 15 км.