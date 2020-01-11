Біатлон: Норвегія виграла жіночу естафету Кубка світу, Україна - шоста

Біатлоністки збірної Норвегії здобули у суботу "золото" в естафеті 4х6 км на четвертому етапі Кубка світу в Обергофі (Німеччина).

Француженки фінішували з часом 1 година 14 хвилин 11,6 секунди і припустилися 11 промахів на вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.

Склад переможниць - Сінневе Солемдаль, Інгрід-Ланнмарк Тандреволл, Марте Ольсбю-Рейселанн і Тіріль Екгофф.

Другою на фініші була Швеція (22,1 секунди відставання, 10 промахів), третьою - Франція (33,1, 12).

Збірна України, за яку виступали Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна, прийшла шостою (відставання від переможниць - 1 хвилина 35,9 секунди, 8 промахів).

Загалом у гонці взяли участь 23 команди.

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11 січня на Кубку світу також пройде чоловіча естафета 4х7,5 км. Заваршиться етап 12 січня масстартами у жінок та чоловіків відповідно на 12,5 та 15 км.