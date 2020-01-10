Мартен Фуркад виграв спринт Кубка світу з біатлону в Обергофі

П'ятиразовий олімпійський чемпіон Мартен Фуркад виграв у п'ятницю спринтерську гонку на 10 км з двома вогневими рубежами четвертого етапу Кубка світу з біатлону в Обергофі (Німеччина).

Француз подолав дистанцію за 25 хвилин 27,2 секунди, не маючи жодного промаху, повідомляє Укрінформ.

Другим на фініші був ще один представник Франції Емільєн Жаклен (25,5 секунди відставання, 1 промах), третім - Йоганнес Кюн з Німеччини (33,0, 1).

З-поміж українців найкращий час (15-й) показав Артем Прима, який відстав від переможця на 1 хвилину 41,6 секунди (0 промахів). Інші представники України не потрапили то ТОП-40.

11 січня на Кубке світу пройдуть жіноча та чоловіча естафети.