Тренер українських біатлоністок: Хочемо вийти на пік до чемпіонату світу

Тренер жіночої збірної України з біатлону Володимир Махлаєв оцінив виступ підопічних у спринті на етапі Кубка світу в Обергофі (Німеччина), а також розповів про стан здоров’я Дар’ї Блашко.

Наставник, зокрема, зазначив, що планує пік форми команди до чемпіонату світу, який пройде 12-23 лютого, повідомляє UA:Біатлон на сторінці у Facebook.

"Завжди хочеться, аби спортсмени показували найкращі результати. Не можу сказати, що підсумки спринту були провальними. Дівчата показали результати з огляду на свої можливості. Від імені тренерів і спортсменів хочу побажати уболівальникам і телеглядачам, щоб підтримували та вірили в нас. Зі свого боку ми намагатимемося не підвести та докладемо максимум зусиль, щоб показати гідний результат. Прагнемо вийти на пік до чемпіонату світу – основного старту сезону", - сказав тренер.

"Блашко три-чотири дні вона пропустила через застуду, - продовжив Махлаєв. - Нічого страшного немає. Дар'я - молода спортсменка, і ми вирішили її поберегти. Провели з нею коротке тренування. Думаю, до наступного етапу з нею все буде гаразд".