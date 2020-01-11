Лунін проведе другу частину сезону в «Реал Ов'єдо»

«Реал» відправить українського воротаря в оренду в клуб другого іспанського дивізіону.

Воротар збірної України та іспанського клубу «Вальядолід» Андрій Лунін, права на якого належать мадридському «Реалу», в зимове міжсезоння змінить клуб. За інформацією Sport Arena, голкіпер проведе другу частину сезону в команді другого іспанського дивізіону (Сегунді) «Реал Ов'єдо».

Луніна в своєму складі хотіла бачити інша команда Сегунди «Альмерія», однак сам футболіст віддає перевагу іншій команді. Таке рішення прийняли не в останню чергу через зустрічі батька Луніна з керівництвом клубу з Ов'єдо, на якій його запевнили, що Андрій отримає в команді повноцінну ігрову практику.

Нагадаємо, що «Реал» вирішив достроково припинити оренду Луніна через недостатню кількість ігрової практики. За інформацією Marca, Лунін відправиться в нову оренду, але цього разу в клуб Сегунди.

У нинішньому сезоні в активі Луніна лише один матч за «Вальядолід», який він провів на ранній стадії Кубка Іспанії проти «Толоси». У Ла Лізі стабільно на воротах стоїть Жорді Масіп і тренер не збирається щось змінювати.

У минулому сезоні голкіпер збірної України виступав на правах оренди за «Леганес», зігравши в семи матчах у всіх турнірах.