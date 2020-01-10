«Вальядолід» готовий відпустити Луніна в «Реал»

Мадридський гранд готує для українського воротаря нову оренду.

Клуб елітного іспанського дивізіону (Ла Ліга) «Вальядолід» допускає повернення в «Реал» українського воротаря Андрія Луніна. Клуб почав процес повернення з оренди в клубі другого дивізіону Іспанії «Понферрадіна» свого голкіпера Хосе Антоніо Каро, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, «Понферрадіна» вже отримала запит про дострокове припинення оренди Каро, яка передбачена до кінця сезону. Таким чином, Каро замінить у «Вальядоліді» резервного воротаря Луніна і той зможе повернутися у мадридський «Реал», якому він належить за контрактом.

Раніше повідомлялося, що «Реал» зв'язався з «Вальядолідом», щоб повернути Луніна, однак нинішній клуб українця не хотів його відпускати.

У цьому сезоні Андрій Лунін зіграв лише 1 матч за «Вальядолід».

Серед претендентів на Луніна називають клуби другого дивізіону Іспанії (Сегунди) – «Ов'єдо» і «Альмерію».