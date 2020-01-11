Кіченок поступилася у парному півфіналі турніру WTA Premier у Брісбені

Українська тенісистка Людмила Кіченок та китаянка Ян Чжаосюань не змогли у суботу вийти у фінал парних змагань турнірі WTA Premier у Брісбені (Австралія).

У півфіналі українсько-китайський дует поступився лідерам посіву - парі Шувей Се (Тайвань)/Барбора Стрицова (Чехія) - 6:7 (3:7), 3:6, повідомляє Укрінформ. Суперниці провели на корті 1 годину 31 хвилину. Читайте також: Стали відомі склади збірних, які зіграють з українками у Кубку Федерації Загальний призовий фонд змагань WTA Premier Brisbane International становить 1 млн 500 тис дол.