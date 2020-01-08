Етап Кубка світу з біатлону в Обергофі розпочнеться жіночим спринтом
Укрінформ
9 січня у німецькому Обергофі стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020.
Відкриють змагання жінки, яким належить подолати спринтерську дистанцію на 7,5 км з двома вогневими рубежами, повідомляє Укрінформ.
Розклад 4-го етапу Кубка світу в Обергофі:
9 січня. Спринт, жінки. Початок о 15.30 за київським часом
10 січня. Спринт, чоловіки. 15.30
11 січня. Естафета, жінки. 13.00
11 січня. Естафета, чоловіки. 15.15
12 січня. Мас-старт, жінки. 13.45
12 січня. Мас-старт, чоловіки. 15.30.
Змагання транслюватиме телеканал "UA: Перший".