Етап Кубка світу з біатлону в Обергофі розпочнеться жіночим спринтом

Етап Кубка світу з біатлону в Обергофі розпочнеться жіночим спринтом

Укрінформ
9 січня у німецькому Обергофі стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020.

Відкриють змагання жінки, яким належить подолати спринтерську дистанцію на 7,5 км з двома вогневими рубежами, повідомляє Укрінформ.

Розклад 4-го етапу Кубка світу в Обергофі:

9 січня. Спринт, жінки. Початок о 15.30 за київським часом

10 січня. Спринт, чоловіки. 15.30

11 січня. Естафета, жінки. 13.00

11 січня. Естафета, чоловіки. 15.15

12 січня. Мас-старт, жінки. 13.45

12 січня. Мас-старт, чоловіки. 15.30.

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Змагання транслюватиме телеканал "UA: Перший".

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