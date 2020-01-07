Молчанов вийшов до парного чвертьфіналу челленджера ATP у Бендіго
Укрінформ
Український тенісист Денис Молчанов зіграє на стадії 1/4 фіналу великого челленджера АТР Apis Canberra International в Бендіго (Австралія) із призовим фондом 162 тис 480 дол.
У поєдинку першого кола українсько-румунський дует Молчанов/Маріус Копіл у трьох сетах здолав іспансько-фінську пару Хауме Муньяр/Еміль Руусувуорі - 6:4, 6:7 (6:8), 10:3, повідомляє Укрінформ.
Зустріч тривала півтори години.
За вихід до півфіналу Молчанов і Копіл осперечаються з ізраїльсько-білоруською парою Йонатан Ерліх/Андрій Василевський, посіяною під 3-м номером.
Цей турнір був перенесений з Канберри до Бендіго через лісові пожежі в Австралії.