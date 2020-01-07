Катерина Бондаренко вийшла до чвертьфіналу турніру WTA у Шеньчжені

Українська тенісистка Катерина Бондаренко виборола право грати в 1/4 фіналу турніру WTA International із призовим фондом 651 тис 750 дол Shenzhen Open в китайському місті Шеньчжень.

У грі другого кола киянка перемогла восьму "ракетку" турніру і 38-у тенісистку світу китаянку Шуай Чжан - 7:6 (10:8), 6:3, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 32 хвилини.

Це перший чвертьфінал Бондаренко на турнірах WTA з вересня 2017 року, коли вона виграла титул в Ташкенті.

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За віход до півфіналу Катерина посперечається з Крістіною Плішковою (№66 WTA) з Чехії.