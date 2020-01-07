Кадар залишається в «Динамо» - ЗМІ

Захисник не переходить в угорський «Фегервар».

Інформація про можливий перехід захисника «Динамо» Томаша Кадара в угорський «Фегервар» не відповідає дійсності, повідомляє портал Dynamo.kiev.ua.

Вчора угорські ЗМІ написали, що Кадар пройшов медогляд перед підписанням контракту з клубом «Фегервар», за який грає український півзахисник Іван Петряк.

Кадара чекають в розташуванні «Динамо» 10 січня, коли команда вийде з відпустки і почне підготовку до другої частини сезону.

У всіх турнірах нинішнього сезону 29-річний захисник зіграв за «Динамо» в 20 матчах і відзначився єдиною результативною передачею.

Нагадаємо, «Динамо» віддало Дениса Гармаша в оренду в «Різеспор», а захисник Сідклей близький до переходу в «Корінтіанс».