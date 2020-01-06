Захисник «Динамо» Кадар переходить у «Фегервар»

Київський клуб вже не розраховує на гравця збірної Угорщини.

Захисник «Динамо» Тамаш Кадар пройшов медогляд в угорському клубі «Фегерварі», повідомляє NB1.

Угорський захисник перебуває в розташуванні «Фегервара» вже кілька днів. Очікується, що офіційно про трансфер оголосять найближчим часом. Про умови переходу не повідомляється.

Повідомлялося, що «Динамо» планує знайти нову команду для Кадара. У цьому сезоні Кадар зіграв за «Динамо» 20 матчів і віддав 1 гольовий пас. Transfermarkt оцінив його в 4,5 млн євро.

Нагадаємо, що за «Фегервар» виступає українець Іван Петряк. Команда йде на 2-му місці в чемпіонаті Угорщини.