Кличко і Ломаченко увійшли до ТОП-10 кращих боксерів десятиліття
Місце в рейтингу, складеному американським виданням Miami Herald, знайшлося й для ще одного українця - Василя Ломаченка.
"2010-ті подарували світу чимало бійців гідних Зали боксерської слави. Так, Володимир Кличко програв останні поєдинки Тайсону Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Але протягом десятиліття українець провів 11 успішних захистів, більшість з яких були обов'язковими. Фактично. Царювання Кличка у суперважкій вазі поступається за тривалістю лише ері Джо Луїса", - стверджують укладачі рейтингу.
Віжносно Ломаченка вони висловилися так: "Вражаючий аматорський досвід українця, підкреслений двома золотими олімпійськими медалями, дав йому змогу отримати титульний бій вже у другому поєдинку на професіональному рингу. Хоча Ломаченко програв Салідо, який заради перемоги не гребував нічим, надалі українець став непереможним, за 15 поєдинків виграв титули у трьох вагових категоріях".
До рейтингу видання Miami Herald також увійшли Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд, Майкі Гарсія, Геннадій Головкін, Флойд Мейвезер, Менні Пак'яо, Андре Ворд та Деонтей Вайлдер.