Кличко і Ломаченко увійшли до ТОП-10 кращих боксерів десятиліття

Легенда світового боксу, один з найбільш домінуючих чемпіонів в історії суперважкої ваги Володимир Кліко увійшов до списку 10-ти кращих боксерів світу 2010-х років.

Місце в рейтингу, складеному американським виданням Miami Herald, знайшлося й для ще одного українця - Василя Ломаченка.

"2010-ті подарували світу чимало бійців гідних Зали боксерської слави. Так, Володимир Кличко програв останні поєдинки Тайсону Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Але протягом десятиліття українець провів 11 успішних захистів, більшість з яких були обов'язковими. Фактично. Царювання Кличка у суперважкій вазі поступається за тривалістю лише ері Джо Луїса", - стверджують укладачі рейтингу.

Віжносно Ломаченка вони висловилися так: "Вражаючий аматорський досвід українця, підкреслений двома золотими олімпійськими медалями, дав йому змогу отримати титульний бій вже у другому поєдинку на професіональному рингу. Хоча Ломаченко програв Салідо, який заради перемоги не гребував нічим, надалі українець став непереможним, за 15 поєдинків виграв титули у трьох вагових категоріях".

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До рейтингу видання Miami Herald також увійшли Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд, Майкі Гарсія, Геннадій Головкін, Флойд Мейвезер, Менні Пак'яо, Андре Ворд та Деонтей Вайлдер.