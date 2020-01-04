Видання Boxingscene назвало кращим боксером року Сауля Альвареса

Чемпіон світу У трьох вагових категоріях Сауль Альварес визнаний кращим боксером 2019 року за версією Boxingscene.

Минулого року мексиканець здобув перемогу над американцем Деніелом Джейкобсом і став чемпіоном світу у напівважкій вазі, нокаутувавши росіянина Сергія Ковальова, повідомляє видання.

У рейтингу Альварес на прізвисько "Рудий" випередив філіппінця Менні Пак'яо, американця Еррола Спенса, японця Наоя Іноуе та британця Джоша Тейлора.

29-річний Сауль Альварес також був визнаний кращим боксером 2019 року за версіями The Ring і ESPN.