Киянка Калініна зіграє на тенісному турнірі ITF у Бендіго
Укрінформ
Українська тенісистка Ангеліна Калініна виступить в основній сітці турніру ITF Apis Canberra International в місті Бендіго (Австралія).
Ці змагання були перенесені з Канберри до Бендіго через лісові пожежі і несприятливу екологічну обстановку у столиці Австралії, повідомляє Тенісний портал України.
У першому раунді киянка, яка посіяна під 5-м номером, зустрінеться з однією із переможниць кваліфікаційного турніру.
Жіночі змагання основної сітки стартують у Бендіго 7 січня.