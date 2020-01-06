Киянка Калініна зіграє на тенісному турнірі ITF у Бендіго

Українська тенісистка Ангеліна Калініна виступить в основній сітці турніру ITF Apis Canberra International в місті Бендіго (Австралія).

Ці змагання були перенесені з Канберри до Бендіго через лісові пожежі і несприятливу ​​екологічну обстановку у столиці Австралії, повідомляє Тенісний портал України.

У першому раунді киянка, яка посіяна під 5-м номером, зустрінеться з однією із переможниць кваліфікаційного турніру.

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Жіночі змагання основної сітки стартують у Бендіго 7 січня.