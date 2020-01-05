Канада – молодіжний чемпіон світу з хокею

У фіналі канадці обіграли Росію 4:3.

Збірна Канади здобула вольову перемогу (4:3) над Росією в фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею в Остраві (Чехія), повідомляє Укрінформ.

Канадці поступалися в третьому періоді зустрічі 1:3, але зуміли відігратися. Вирішальну шайбу закинув Акіл Томас за 4 хвилини до кінця основного часу. Також у канадців шайби закидали Ділан Казенс, Коннор Макмайкл, Баретт Гейтон.

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В матчі за третє місце Швеція обіграла Фінляндію 3:2.