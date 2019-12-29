Капітан канадської хокейної команди не зняв шолом під час виконання гімну РФ

Капітан канадської хокейної збірної Барет Хейтон не зняв шолом при виконанні російського національного гімну після матчу Чемпіонату світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, інцидент відбувся після розгромної поразки канадської збірної росіянам з рахунком 6:0.

Під час традиційного виконання національних гімнів по завершенні матчу, Хейтон залишив свій шолом одягнутим, коли всі інші гравці їх зняли. Цей жест розлютив членів російської збірної. Спершу капітан Григорій Денисенко пожалівся на опонентів рефері, а потім разом із трьома іншими гравцями відмовився тиснути Хейтону руку.

Незабаром по завершенні матчу, Хейтон поширив звернення, у якому вибачився за свою поведінку.

“Мені шкода, що я залишив одягнутим шолом під час виконання російського гімну після гри. Я прошу вибачення у російської команди та у її вболівальників. Як лідер команди я намагався обдумати гру та оцінити, як нам перегрупуватися. У той момент я був розгубленим”, - зазачив Хейтон.

Він наголосив, що “не мав наміру висловлювати неповагу”. “Моя помилка не повинна відволікати від їх перемоги. Я зобов’язаний перед своєю командою та канадцями бути ліпшим”, - зауважив хокеїст.

Нагадаємо: Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд триває нині у Чехії. Канада, яка на початку змагань вважалася одним із фаворитів, показала один із найгірших результатів у історії та перебуває на межі вильоту.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS