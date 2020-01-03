Ломаченко зберігає п’яту позицію в рейтингу BoxRec
Очолює рейтинг BoxRec мексиканський боксер Сауль Альварес. Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.
За минулий місяць в десятці кращих боксерів планети відбулася одна серйозна зміна: Ентоні Джошуа, який на початку грудня повернув собі втрачені чемпіонські пояси, посів 8 місце, витіснивши з десятої позиції володаря титулу WBC в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера.
Рейтинг боксерів pound-for-pound за версією BoxRec
1. Сауль Альварес (Мексика);
2. Теренс Кроуфорд (США);
3. Геннадій Головкін (Казахстан);
4. Еррол Спенс-молодший (США);
5. Василь Ломаченко (Україна);
6. Мігель Берчельт (Мексика);
7. Каллум Сміт (Великобританія);
8. Ентоні Джошуа (Великобританія);
9. Менні Пакьяо (Філіппіни);
10. Шон Портер (США).
Нагадаємо, Василь Ломаченко провів останній бій в ніч на 1 вересня проти британця Люка Кемпбелла. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу українському чемпіону. Його наступний бій може відбутися проти Теофімо Лопеса в квітні - травні 2020 року. Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що місцем проведення може стати Саудівська Аравія. Також на бій претендує Нью-Йорк.