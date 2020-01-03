Ломаченко зберігає п’яту позицію в рейтингу BoxRec

Чемпіон WBA, WBC, WBO у легкій вазі Василь Ломаченко зберігає за собою п'яту позицію в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (pound-for-pound) за версією порталу BoxRec.

Очолює рейтинг BoxRec мексиканський боксер Сауль Альварес. Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

За минулий місяць в десятці кращих боксерів планети відбулася одна серйозна зміна: Ентоні Джошуа, який на початку грудня повернув собі втрачені чемпіонські пояси, посів 8 місце, витіснивши з десятої позиції володаря титулу WBC в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера.

Рейтинг боксерів pound-for-pound за версією BoxRec

1. Сауль Альварес (Мексика);

2. Теренс Кроуфорд (США);

3. Геннадій Головкін (Казахстан);

4. Еррол Спенс-молодший (США);

5. Василь Ломаченко (Україна);

6. Мігель Берчельт (Мексика);

7. Каллум Сміт (Великобританія);

8. Ентоні Джошуа (Великобританія);

9. Менні Пакьяо (Філіппіни);

10. Шон Портер (США).

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Нагадаємо, Василь Ломаченко провів останній бій в ніч на 1 вересня проти британця Люка Кемпбелла. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу українському чемпіону. Його наступний бій може відбутися проти Теофімо Лопеса в квітні - травні 2020 року. Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що місцем проведення може стати Саудівська Аравія. Також на бій претендує Нью-Йорк.