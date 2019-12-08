Бокс: Джошуа переміг Руїса

Британський боксер взяв реванш за поразку у червні.

Британський боксер Ентоні Джошуа переміг американця Енді Руїса і повернув собі чемпіонські титули WBA, WBO, IBF і IBO у суперважкій вазі, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок відбувся Саудівській Аравії на Diriyah Arena, яку побудували спеціально для цього бою. Джошуа обрав дуже обережний початок. Він намагався не підпускати Руїса на близький бій і бив здалеку. У американця одразу з’явилось розсічення.

В середніх раундах Джошуа влучав більше. У восьмому раунді Руїс вперше серйозно струсанув суперника. Однак, далі британець майстерно уникав ближнього бою. У підсумку, Джошуа переміг рішенням суддів – 118:110, 118:110, 119:109.

Читайте також: Реванш року

Нагадаємо, у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі українець Олександр Усик переміг в Чикаго американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом. Після 7-го раунду суперник Усика відмовився виходити в ринг.

Після цієї перемоги Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким знову заволодів Ентоні Джошуа.