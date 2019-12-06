Реванш року

Ентоні Джошуа спробує повернути собі чемпіонські пояси в бою з сенсаційним Енді Руїсом.

7 листопада нас чекає друга серія протистояння Ентоні Джошуа і Енді Руїса. Звичайно ж, цієї зустрічі не було б, якби британець в минулому поєдинку сенсаційно не програв всі свої чемпіонські пояси (WBA Super, WBO, IBF і IBO).

Тоді у червні в Нью-Йорку в третьому раунді він відправив мексиканця в нокдаун. Здавалося, що на цьому все скінчиться. Але тут Руїс, над яким багато хто сміявся через його зайву вагу, швидко піднявся на ноги, перехопив ініціативу і в сьомому раунді переміг технічним нокаутом.

Перша поразка в кар'єрі Ентоні сильно по ньому вдарила. Пішли розмови про те, що друга поспіль невдача поставить хрест на його кар'єрі. З цим згоден і Руїс, який заявив, що він готовий допомогти Джошуа закінчити з боксом. Енді зазначив, що інакше завершити кар'єру його змусить британець.

У суперважкій вазі все може вирішити один влучний удар. Звичайно, більше шансів завдати його, якщо враховувати антропометрію, у потужного Джошуа. Він вище і перевершує суперника за розмахом рук. Однак, Руїс минулого разу впевнено тримав удари Ентоні. Екс-чемпіон Девід Хей погодився з тим, що головний претендент на перемогу Джошуа, але лише до того моменту, поки його щелепу не зачепить Руїс.

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Аналітики Parimatch теж сходяться на думці, що Ентоні поверне свої титули. У нього на це 63% проти 34% у мексиканця (3% на нічию). Чому Джошуа фаворит? Британець останні півроку присвятив роботі над помилками і прискіпливо вивчив суперника. Джошуа обере обережну тактику, працюватиме на дистанції і в пізніх раундах повинен просто дотиснути втомленого Руїса, який став ще важчим ніж в червні.

До речі, очікувалося, що переможець цього бою може стати наступним суперником Олександра Усика. Але, сам українець заявив, що поки не хоче цієї зустрічі. А пізніше стало відомо, що наступний бій він проведе проти ДерекаЧісори. До речі, з британцем Усик зустрінеться перед боєм Джошуа і Руїса. Наразі аби анонсувати свій бій і провести дуель поглядів.

Ця подія викликала не менший інтерес, ніж «Зіткнення в дюнах». Так назвали поєдинок Ентоні і Енді в Саудівській Аравії. Офіційно наступний бій Усика ще не підтверджений, але це лише питання часу. Швидше за все, бій з Чісорою ми побачимо вже в лютому.