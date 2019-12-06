Де дивитися реванш Джошуа — Руїс

7 грудня відбудеться бій-реванш між чемпіоном WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Енді Руїсом і британською суперзіркою Ентоні Джошуа.

Зустріч боксерів пройде на Diriyah Arena в місті Ед-Ріяд (Саудівська Аравія). Наживо її покаже телеканал "Інтер". Трансляція розпочнеться у суботу, 7 грудня, о 21.30, повідомляє Inter.ua.

Безпосередньо поєдинок між американським чемпіоном Енді Руїсом і британцем Ентоні Джошуа орієнтовно розпочнеться о 23.00. На кону стоятимуть три пояси - WBA, WBO і IBF.

У першій зустрічі боксерів Енді Руїс здобув перемогу технічним нокаутом в сьомому раунді. Для Ентоні Джошуа цей сенсаційний програш став першим у кар'єрі, боксер втратив усі свої чемпіонські титули.

Офіційним претендентом на поєдинок із переможцем цього протистояння є український боксер Олександр Усик, який у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом.